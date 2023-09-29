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Россиян предупредили об опасности литий-ионных аккумуляторов

Автоэксперт Попов: литий-ионные аккумуляторы в машинах и смартфонах возгораются

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Depositphotos

Литий-ионные аккумуляторы могут представлять опасность, причем неважно, о какой конкретно технике идет речь. Так, есть случаи, когда они загорались в электросамокатах, смартфонах и электрокарах, рассказал телеканалу «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«И в смартфонах они возгораются, и в электросамокатах, не исключение и аккумуляторы, которые используют в электромобилях. Это все же литий-ионные батареи: они очень критичны к деструкции своего содержимого. Там возникают разного рода повышенные токи, нагревы, которые как раз приводят к воспламенению», — объяснил Попов.

Батареи отличаются от размера и мощности, но работают по единому принципу. И если загоревшаяся батарейка смартфона может нанести не очень большой ущерб, то в случае с электромобилем все серьезнее, предупредил эксперт.

«Эксплуатация электромобиля связана с постоянной вибрацией: кочки, ухабы и всякое такое. Это может приводить к поломке батареи и как следствие — к выходу ее из строя, к нагреву, который может спровоцировать и возгорание», — отметил он.

Предотвратить опасные ситуации, по словам Попова, могут помочь внутренние системы контроля температуры, которыми должны быть оборудованы батареи электрокаров.

Напомним, в Объединенной судостроительной компании ранее сообщали, что использование литий-ионных батарей повысит возможности неатомных подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

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