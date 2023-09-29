Психолог объяснила, почему от игромании нельзя избавиться без стационара

Игромания — такая же зависимость, как наркомания или алкоголизм, только объектом аддикции становится процесс игры. Этой зависимости больше подвержены молодые люди и подростки. Больные игроманией часто имеют высокий риск общественной опасности и нанесения себе вреда, поэтому их состояние требует стационарного лечения, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог реабилитационного центра клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова.

«Игромания — это тяжелое комплексное психическое расстройство со значительными социальными последствиями, которое, как правило, возникает не на пустой почве и сочетается с другими патологиями. Игромания формирует личность по зависимому типу и влияет на все сферы жизни. В какой-то момент игроманы начинают тратить деньги на игры, воровать, становятся агрессивными, могут нападать на близких. В поле зрения специалистов игроманы часто попадают уже в остром аффективном состоянии», — объяснила психолог.

По словам эксперта, помочь может лечебно-охранительный режим реабилитационного центра, где обеспечивается информационный детокс, строгий режим дня, который обычно сбит у всех игроманов, трудотерапия, умственные занятия, большое количество живого общения. Если речь идет об игроманах юного возраста, то очень важно, чтобы реабилитационный центр работал в тесной связке с врачами-психиатрами и психологами, которые могут вести психокоррекционную работу с подростками.

«Первичный этап — диагностика. Крайне важно понять в каждом конкретном случае структуру заболевания и правильно собрать анамнез. Сами игроманы лживы, в полной мере не сообщают про масштаб своих потерь, поэтому очень важна работа с семьей. Также очень важна первичная мотивация, поскольку больные, как правило, находятся в сопротивлении, агрессии, угрожают родственникам за то, что те отняли у них «всю их жизнь», — отметила Серебрякова.

Второй этап реабилитации — самый длительный, это активная перестройка моделей поведения, в процессе которой восстанавливаются все сферы личности.

«Наиболее эффективным направлением психотерапии в процессе реабилитации при игромании является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Пациенты работают со своими мыслями, убеждениями, учатся видеть взаимосвязи и влияние эмоционального состояния на поведение. Реабилитанты выполняют письменные задания, которые потом обсуждают в малых группах, разбирают различные когнитивные ошибки и получают обратную связь от специалистов и других пациентов, которые делятся своим опытом», — сказала психолог.

Третий этап — подготовительный к выписке. Включает работу с родственниками, планирование будущей жизни, постановку границ — рекомендаций запретительного характера на общение со старым кругом, который провоцировал на антисоциальный образ жизни, ограничений пользования компьютером. Сопровождение пациента продолжается и после выписки: пациенты ходят на группы, занимаются с психологами, посещают психиатра.

«Не стоит ждать, что игроман захочет лечиться добровольно. Чтобы не доводить до опасных состояний, нужно постараться как можно быстрее направить его к специалистам, которые начнут работу с сопротивлением и мотивацией. Сделать это самостоятельно дома очень сложно и часто невозможно», — резюмировала она.

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