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Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает

«Фобос»: в Москве похолодает после 1 октября

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Комсомольская правда/Global Look Press

Синоптик метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что теплая погода продержится в Москве три дня, а 1 октября в столицу придет осеннее похолодание. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «360».

По словам синоптика, 28 сентября температура будет держаться на уровне 19-24 ℃, что ближе к нормам июня и августа, а в пятницу, 29 сентября, поднимется до 20-25 ℃. В последний день сентября температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов ночью и от +19 до +24 градусов днем, а с 1 октября, по словам специалиста, в Москву прорвется холодный фронт североатлантического циклона. В этот день ожидаются ливни и температура днем 13-18 ℃.

До этого Тишковец заявил, что столица может установить новый температурный рекорд по теплу 29 сентября.

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