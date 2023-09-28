Москвичей предупредили о похолодании в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понижение температуры воздуха и дождливая погода придут в Москву в конце недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в субботу, 30 октября, в столице еще сохранится тепло, но будет больше облаков, осадков не ожидается.

Вильфанд подчеркнул, что уже в воскресенье, 1 октября, прогнозируются дожди, понижение температуры, будет на 4°C выше нормы, что будет ощущаться как похолодание.

По словам Вильфанда, до 4 октября температура воздуха по ночам будет составлять до 10°C, днем воздух будет прогреваться до +12-15°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Московском регионе бабье лето близится к завершению – окончательно оно закончится с наступлением октября. Однако в ближайшие дни столица может установить новый температурный рекорд по теплу.

Еще минимум три дня москвичей будет радовать теплая погода. Так, сегодня воздух прогреется до 19-24°C – такая температура ближе к нормам июня и августа, отметил Тишковец.

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