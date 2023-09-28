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В центре Москвы неизвестный ограбил и изнасиловал девушку, выбив ей зуб

Насильник выбил девушке зуб и изнасиловал ее около станции метро в центре Москвы

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РИА «Новости»

Неизвестный изнасиловал девушку в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам 29-летней местной жительницы, все произошло ранним утром в зеленой зоне в районе Оружейного переулка.

Злоумышленник напал на нее, выбил зуб, ограбил и изнасиловал. После надругательства над девушкой насильник скрылся, а потерпевшая добралась до станции метро «Маяковская» и сообщила о произошедшем.

После чего на место приехали медики. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего и устанавливают обстоятельства инцидента. Состояние пострадавшей не уточняется.

Ранее двое мужчин изнасиловали женщину на подземной парковке и пытали ее, чтобы ограбить.

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