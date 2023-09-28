В Госдуме предложили поощрять долгий брак бесплатной землей

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

Предлагается внести изменения в Земельный кодекс, согласно которым, семьи, состоящие в браке не менее 10 лет и имеющие одного и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.

Предполагается, что земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи.

В пояснительной записке авторы отметили, что это нововведение улучшит благосостояние семей и положительно скажется на их здоровье. Также оно может стать подспорьем для основания родовой усадьбы.

Слуцкий пояснил, что инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

При этом в кабмине инициативу не поддержали, сославшись на то, что в Земельном кодексе РФ уже установлены случаи, при которых отдельным категориям граждан бесплатно предоставляется земельный участок.

До этого власти Орловской области ввели новую меру поддержки многодетных семей.

Ранее на Алтае материнский капитал разрешили тратить на подключение домов к воде и отоплению.