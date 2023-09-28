Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили поощрять долгий брак бесплатной землей

Члены ЛДПР хотят внести в ГД законопроект о бесплатной земле после 10 лет брака

close
100%
Freepik.com

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

Предлагается внести изменения в Земельный кодекс, согласно которым, семьи, состоящие в браке не менее 10 лет и имеющие одного и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.

Предполагается, что земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи.

В пояснительной записке авторы отметили, что это нововведение улучшит благосостояние семей и положительно скажется на их здоровье. Также оно может стать подспорьем для основания родовой усадьбы.

Слуцкий пояснил, что инициатива направлена на постепенный переход от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

При этом в кабмине инициативу не поддержали, сославшись на то, что в Земельном кодексе РФ уже установлены случаи, при которых отдельным категориям граждан бесплатно предоставляется земельный участок.

До этого власти Орловской области ввели новую меру поддержки многодетных семей.

Ранее на Алтае материнский капитал разрешили тратить на подключение домов к воде и отоплению.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях