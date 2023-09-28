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В Приморье после инцидента с избиением ученика в школе от работы отстранили двух учителей

Двоих учителей отстранили от работы после избиения ученика в школе Приморья

Во Владивостоке двух педагогов отстранили от работы за применение насилия к ученику. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий Министерства образования Приморского края.

Видео, на котором ученика школы №21 избивает взрослый мужчина, появилось в соцсетях 27 сентября. Агрессор напал на школьника в присутствии женщины, которая являлась учительницей пострадавшего. Сам виновник также, как стало известно, работал учителем физкультуры. На опубликованных кадрах видно, как педагог бьет мальчика кулаком в лицо, а затем и вовсе начинает душить его на глазах у одноклассников.

В тот же день проверку по факту произошедшего начали сотрудники СК России. В итоге учителей, попавших в кадр, отстранили от работы.

«По данному факту проводится проверка правоохранительными органами Приморского края и управлением по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока. Руководством школы № 21 также проводится внутренняя служебная проверка. В настоящее время учитель физкультуры и учитель, в присутствии которого произошел инцидент, отстранены от работы с последующим увольнением», — отметили в Минобразования.

Проверку контролирует прокуратура Приморья, к делу подключились также инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

К настоящему времени правоохранители установили, что мужчина, применивший физическую силу в отношении 12-летнего ученика, пришел в класс во время урока по просьбе коллеги. Педагог планировал провести разъяснительную беседу о правилах поведения в школе, в ходе которой один из школьников отказался выполнять требования преподавателя и выражался в его адрес нецензурной бранью. До сих пор мальчик на профилактическом учете не состоял. 61-летний учитель раскаялся в содеянном и заявил, что не хотел навредить ученику.

Ранее толпа подростков жестоко избила девочку на камеру в Омске.

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