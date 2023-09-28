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Маршрутка загорелась на Новорязанском шоссе

«Москва 24»: микроавтобус загорелся на 23-м километре Новорязанского шоссе

На 23-м километре Новорязанского шоссе загорелась маршрутка. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, инцидент произошел на шоссе по направлению в сторону Москвы, в районе торгового центра «Петрович». На кадрах с места происшествия можно заметить, что горит белый микроавтобус, стоящий в крайнем ряду. Огонь распространился на всю маршрутку, от нее отходит густой черный дым. Другие подробности об инциденте и данные о пострадавших не сообщаются.

15 сентября в Telegram-канале областного управления МВД сообщили, что в Саратове маршрутное такси «Газель» врезалось в дерево на Проспекте 50 лет Октября, пострадали восемь человек. Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в березу.

За день до этого сообщалось, что в Волгоградской области на магистрали «Краснослободск-Средняя Ахтуба», на отрезке около поселка Третий Решающий произошла крупная авария с участием маршрутки и мусоровоза. Во время столкновения микроавтобус перевернуло на бок. На момент аварии в маршрутке находились пассажиры. По предварительной информации, пострадали 12 человек.

Ранее пьяный водитель Mercedes протаранил полицейскую машину.

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