Под Кемерово мужчина с шизофренией держал в плену отца и брата, заперев их в подвале дома

В Кемеровской области страдающий шизофренией мужчина запер в подвале брата с таким же расстройством и их 70-летнего отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Родственники семьи из областного центра обратились в полицию, заявив, что их близкие, проживающие в селе Барановка, давно не выходят с ними на связь. С пенсионером и двумя его взрослыми сыновьями заявители не общались с мая 2022 года.

Правоохранители приехали по указанному адресу и выяснили, что старший брат запер в подполе дома своего пожилого отца и 39-летнего брата. В момент обыска 41-летний мужчина находился в психбольнице, куда попал с диагнозом «параноидальная шизофрения» в этом сентябре.

Как установили стражи порядка, россиянин избил и взял в плен родственников, заколотил дверь в подпол гвоздями, и, по предварительным данным, устроил там комнату пыток. В помещении были обнаружены мумифицированные останки пленников, а также топор с гвоздями, кувалда, шина от бензопилы, деревянная киянка и окровавленные тряпки.

В настоящее время решается вопрос о задержании мужчины. В его отношении уже возбудили уголовное дело.

Ранее житель Бурятии взял в плен семью бывшей жены.