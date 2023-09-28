В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

Глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале, что в находящемся под контролем Киева городе Херсоне в результате взрыва получил повреждение объект критической инфраструктуры.

«Попали в <…> территорию завода и объект критической инфраструктуры Херсона», — говорится в сообщении.

При этом Прокудин не уточнил, какой именно объект инфраструктуры получил повреждения.

В ночь на 28 сентября на Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях.

27 сентября глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил, что по региону был нанесен удар. Он пришелся на четыре хозяйственные постройки, одна из них была уничтожена до основания.

26 сентября в центре Херсона произошли взрывы.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.