В перестрелке в Дагестане убили полицейского

В пресс-службе МВД Дагестана заявили, что два человека, в том числе сотрудник полиции, убиты в перестрелке в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел приблизительно в 17:30 мск в селении Леваши.

«По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», – заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. В розыск объявлен 26-летний житель села Леваши Гусенгаджиев Багаудин Магомедович.

До этого в Дагестане был задержан 19-летний рецидивист, стрелявший по воротам церкви в Избербаше.

Инцидент произошел 25 сентября на улице Буйнакского. По имеющимся данным, 19-летний пассажир автомобиля LADA Priora открыл огонь из пневматического оружия в сторону храма. За рулем машины в тот момент находился 21-летний владелец оружия.

Как уточняется, стражи порядка изъяли у хулиганов пистолет. В настоящее время они готовятся вынести по факту происшествия процессуальное решение.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.