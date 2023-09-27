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На Украине предъявили обвинения экс-адвокату Медведчука

СБУ заочно обвинила в коллаборационизме Рыбина, экс-адвоката Медведчука

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме исполняющему обязанности директора организационно-правового и административно-хозяйственного департамента Министерства информационной политики Херсонской области, адвокату Валентину Рыбину. Об этом сообщается в Telegram-канале силового ведомства.

«Следователи Службы безопасности предъявили ему обвинения по по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины», — сообщили в спецслужбе.

Речь идет об обвинениях в коллаборационной деятельности. Также Рыбина обвиняют в оправдании российских действий, которые Украина расценивает как «агрессию».

До этого сообщалось, что правоохранительные органы возбудили против Рыбина дело о госизмене.

В сентябре адвокат Виктора Медведчука Валентин Рыбин заявлял, что на Украине граждан намеренно обвиняют в госизмене и коллаборационизме, чтобы затем обменять на содержащихся в России украинских военнопленных.

Ранее председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал три условия разрядки конфликта на Украине.

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