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В Росавиации решили искоренить практику посадок самолетов в поле

«Ъ»: Росавиация разослала пилотам рекомендации после инцидента с A320

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Алексей Мальгавко/Reuters

Росавиация распространила по авиакомпаниям циркуляр с требованием обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода. Таким образом в ведомстве намерены бороться с практикой посадок самолетов в непредназначенных для этого местах, пишет «Коммерсантъ».

Также от пилотов требуют учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг, проблемы в виде отказа одного двигателя или частичной разгерметизации салона.

В Росавиации назвали недавнюю посадку самолета с 167 людьми на борту в поле «серьезным авиационным инцидентом».

До этого Mash писал, что Airbus A320 12 сентября экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов.

По данным информационного канала, в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указывается, что капитан самолета Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не проверили индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за чего, отмечается в публикации, у воздушного судна «Уральских авиалиний» быстро закончилось топливо.

Ранее пилот усомнился в профессионализме посадившего самолет в поле экипажа Airbus-A320.

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