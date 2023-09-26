Маленькую девочку заставляли приседать за каждое русское слово в детском саду в Латвии

В одном из латышских детских садов маленькую девочку заставляли по 10 раз приседать за каждое русское слово. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на депутата Елгавской городской думы от «Русского союза Латвии» Андрея Пагора.

Депутат рассказал, что ему известно о случае, когда воспитатели детского сада в Латвии заставляли девочку приседать за русские слова при других детях. Однако он пока что не стал называть никаких конкретных данных о дошкольном учреждении или педагогах — необходимо дождаться окончания проверки.

«Маленькая девочка приходит в детский сад и к другой девочке обращается на русском языке. В результате воспитатель заставляет за каждое сказанное русское слово ее приседать по десять раз в присутствии других детей. В результате девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад», — рассказал Пагор.

Ранее в Латвии заявили о готовности полностью закрыть границу с Россией.