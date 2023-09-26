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Врач объяснил, как отличить переедание от отравления

Врач Белоусов: переедание от отравления отличает резкая боль в желудке

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Depositphotos

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО объяснил, как отличить переедание от отравления. По его словам, важно обращать внимание насколько стремительно развивается недомогание.

«Обычно чувство переедания возникает постепенно: чем больше едите, тем сильнее чувство тяжести в желудке. <...> При пищевом отравлении картина несколько иная. Вы можете почувствовать резкую боль в желудке, чувство тошноты, рвоту, озноб, расстройство пищеварения и повышение температуры», — пояснил врач.

Он добавил, что отравление вызывает инфекционный агент, например, норовирус. По его словам, заболевание продолжается в течение четырех-пяти дней. В это время важно восполнять дефицит жидкости, не допуская обезвоживания организма. При ухудшении состояния необходимо вызвать скорую помощь, заключил специалист.

До этого Белоусов перечислил блюда, которые стоит заказывать в ресторане с особой осторожностью. Среди них экзотические морепродукты, включая устриц, а также карпаччо.

Ранее врач перечислила привычки, разрушающие поджелудочную железу.

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