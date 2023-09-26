Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В минздраве Карабаха назвали число жертв взрыва в бензохранилище

Минздрав Карабаха сообщил о 20 погибших при взрыве в бензохранилище

close
100%
МВД НКР/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Нагорно-Карабахской республике (НКР) в результате сильного взрыва на складе с топливом под Степанакертом погибли 20 человек. Об этом сообщил минздрав НКР, передает «Интерфакс».

Как рассказали в министерстве, в медучреждения после взрыва были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице, тела еще 13 человек не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пропавшими без вести считается много людей, подчеркнули в минздраве.

Там добавили, что команда врачей на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим, пациентов готовят к эвакуации.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим при ЧП в Степанакерте.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать республику после того, как Баку провел там военную операцию.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях