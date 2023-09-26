В минздраве Карабаха назвали число жертв взрыва в бензохранилище

В Нагорно-Карабахской республике (НКР) в результате сильного взрыва на складе с топливом под Степанакертом погибли 20 человек. Об этом сообщил минздрав НКР, передает «Интерфакс».

Как рассказали в министерстве, в медучреждения после взрыва были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице, тела еще 13 человек не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пропавшими без вести считается много людей, подчеркнули в минздраве.

Там добавили, что команда врачей на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим, пациентов готовят к эвакуации.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим при ЧП в Степанакерте.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать республику после того, как Баку провел там военную операцию.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.