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В Екатеринбурге девушка получила кулаком в лицо, попытавшись разнять дерущихся мужчин

В Екатеринбурге возле ресторана произошла массовая драка с участием девушек

Возле ресторана в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием девушек. Об этом сообщает Telegram-канал »Свет Екатеринбург».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле ресторана «Максимилианс». Четверо мужчин начали массовую драку — причина конфликта не уточняется.

Сообщается, что охранники ресторана проявили «вялую» реакцию на происходящее. Дерущихся мужчин попытались разнять девушки — в результате одна из них получила сильный удар кулаком в лицо от одного из екатеринбуржцев.

Информации о состоянии участников массовой драки на данный момент не поступало. Обращался ли кто-то из них в правоохранительные органы по факту произошедшего также неизвестно.

Ранее шестерых человек задержали после массовой драки около московского ночного клуба.

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