Названы профессии с самой быстрорастущей зарплатой в России

В 2023 году средняя зарплата педагога в России увеличилась в 1,9 раза. В сентябре она составила 68 545 руб. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа». Изданию рассказали, что столь бурный рост обусловлен началом нового учебного года.

Вторую строчку по росту зарплат занимает профессия переводчика. Специалистам в этой области предлагают оклады в 1,8 раза выше, чем год назад, — 81 661 руб. На третьем месте рекрутеры с ростом вознаграждения в 1,7 раза и ежемесячной зарплатой в 70 533 рубля.

Уточняется также, что этой осенью зарплатные предложения в России по сравнению с сентябрем прошлого года увеличились на 39%. Это связано с инфляцией и возрастающим спросом на персонал, пояснил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

До этого в пресс-службе «Авито Работы» сообщали, что число вакансий в российской IT-сфере за последний год выросло в 3,5 раза. Директор по развитию сервиса Дмитрий Пучков напомнил, что в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев оценил нехватку кадров в этой отрасли в 500-700 тыс. человек.

Ранее россияне рассказали, на что им приходится соглашаться ради увольнения.