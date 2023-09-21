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Россияне ответили, готовы ли они переехать из мегаполиса в маленький город ради зарплаты

SuperJob: 46% москвичей готовы переехать в маленький город ради зарплаты

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Жители Москвы и Санкт-Петербурга реже готовы к переезду в маленький город, если там им предложат хорошую зарплату, чем жители остальных мегаполисов. Такие результаты получил сервис SuperJob, с результатами его исследования ознакомилась радиостанция «Говорит Москва». В нем приняли участие 10 тыс. представителей экономически активного населения 16 российских мегаполисов.

Так, согласно опросу, 46% жителей Москвы готовы переехать в маленький город, если там им предложат хорошую зарплату. Еще 19% не определились с таким решением или воздержались от ответа. В числе готовых к переезду оказались 43% жителей Санкт-Петербурга. При этом 35% жителей мегаполисов не готовы уехать, даже если им предложат заработок в два раза выше их дохода.

На такое предложение чаще всего готовы согласиться жители Омска (66%), Новосибирска (63%), Красноярска (62%), Волгограда (61%) и Перми (60%). Они отмечали, что в новом месте можно найти новых людей и новые возможности, а также то, что в маленьких городах меньше машин и шума.

«С деньгами и в маленьком городке можно отлично жить», — добавляли респонденты.

До этого исследование сервиса SuperJob показало, что жителям России для счастья нужно получать 200 тыс. рублей в месяц, этот показатель за полгода вырос на 3%.

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