Женщина привезла из Турции 158 ювелирных украшений в банках из-под газировки

В Шереметьево таможенники нашли в багаже пассажирки из Турции 158 ювелирных украшений из серебра. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы.

Ценный груз, который по закону РФ считается стратегически важным товаром, ввезла в страну путешественница, вернувшаяся из Турции.

Кольца, серьги, браслеты и колье она завернула в фольгу и спрятала в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и среди личных вещей. Перевозчица заявила, что не хотела повредить сувениры, поэтому и сложила их для транспортировки таким образом.

Сотрудники таможни нашли все тайники в багаже пассажирки и отправили драгоценности на экспертизу, которая оценила стоимость украшений из серебра 925 пробы в 1,2 млн руб.

Теперь гражданке, попавшейся таможенникам, грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее около 10 кг наркотических веществ пропало из камеры вещдоков в саратовском отделе полиции.