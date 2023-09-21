Минздрав раскрыл состояние пострадавших при взрыве в Балашихе

Состояние пяти человек, пострадавших при взрыве многоквартирного дома в Балашихе, находятся в среднетяжелом состоянии. Об этом телеканалу «360» сообщили в Минздраве Московской области.

Все пятеро пациентов находятся в стационарах подмосковных больниц, уточнили в ведомстве. Еще трое пострадавших лечатся в медучреждениях, не подведомственных Минздраву. Медицинскую помощь все пациенты получают в полном объеме, заверили в ведомстве.

Напомним, накануне с утра в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв из-за утечки газа. По факту происшествия региональная прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Жители дома рассказали, что запах газа чувствовали еще за сутки до взрыва.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании дела.