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Россиянам рассказали о погоде в выходные

«Яндекс.Погода»: теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные

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РИА «Новости»

В предстоящие выходные, 23–24 сентября, во многих российских городах-миллионниках ожидается теплая погода. Об этом Life сообщили специалисты «Яндекс.Погоды».

Так, по их прогнозу, в Москве в эти дни будет малооблачная погода без осадков, температура воздуха — до +25 °C. В Санкт-Петербурге в субботу будет небольшой дождь, температура — до +24 °C, в воскресенье похолодает до +17 °C. Среди других городов-миллионников самая теплая погода будет в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Там, по словам специалистов, температура воздуха прогреется до +26…+28°C.

В Новосибирске и Красноярске в выходные будет прохладнее всего, температура будет варьироваться от +7 до +9 °C, ожидаются осадки в виде дождя.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в Центральную Россию на этой неделе вернется летняя погода. По его словам, температура в конце недели будет выше нормы на 5-6 градусов. Он добавил, что это будет погода, которая характерна для третьей декады августа.

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