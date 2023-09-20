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Ветеринар усомнился в наличии чумы свиней в ветчине на прилавках Якутска

Ветеринар Шеляков: ветчина не может быть заражена африканской чумой свиней

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ветеринар Михаил Шеляков в интервью «Ридусу» прокомментировал известие о том, что на прилавки Якутии поступила партия ветчины, зараженной африканской чумой свиней. Эксперт указал на странности в этом деле.

«Вирусы не выдерживают высоких температур и разрушаются, как любая белковая структура. Учитывая, что речь идет о вареной колбасе, которую явно в процессе приготовления подвергают термической обработке, то вирус африканской чумы свиней в ней будет уже разрушен»,
— объяснил Шеляков.

Он задался вопросом, как опасное заболевание могло попасть на мясокомбинат, и тем более сохраниться в колбасе. По его словам, африканская чума свиней является особо грозным недугом, о котором боятся говорить вслух на фермерских хозяйствах, поскольку при возникновении вспышки уничтожаются порой тысячи голов скота.

Эксперт не исключил, что история с ветчиной в Якутии — «одна большая провокация»

20 сентября СМИ сообщили, что в ветчине одного из столичных брендов в Якутии обнаружили геном вируса африканской чумы свиней. Отмечалось, что республиканское правительство разработало комплекс мер по ликвидации ЧП.

Ранее режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в ростовском поселении.

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