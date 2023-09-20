ВСУ обстреляли автомобили с людьми в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобили с людьми, которые ехали по трассе.

По его словам, это случилось при втором за день обстреле украинскими военными села Максимовка Шебекинского городского округа.

Как заявил чиновник, одного мужчину, который двигался по трассе в момент обстрела, спасти не удалось. Еще один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Он также ехал по трассе во время обстрела. Кроме того, в результате атаки были повреждены два жилых дома, две машины и остановка общественного транспорта, добавил чиновник.

Вечером 18 сентября Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над Белгородской областью.

Утром 18 сентября Гладков рассказал, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.