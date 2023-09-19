Британец скорчил уродливую гримасу и в 18-й раз стал чемпионом мира по гурнингу

В Великобритании мужчина завоевал титул чемпиона мира по гурнингу в 18-й раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Томми Маттинсон в очередной раз выиграл чемпионат по вытягиванию лица.

«Я приложил к этому много усилий. У меня все болит, я устал, но это того стоило», — заявил он, установив мировой рекорд, подтвержденный представителем Книги рекордов Гиннеса, присутствовавшим на соревновании.

Впервые оно состоялось в XIII веке, когда на ярмарке кто-то надел на шею хомут для лошади, попробовал кислое крабовое яблоко и скорчил гримасу, ставшую началом национальной традиции. Теперь все участники смотра стремятся продемонстрировать свое умение выдвигать нижнюю челюсть вперед, закрывая верхнюю губу нижней. Конкурс являлся ежегодной забавой, но в этот раз его провели впервые за четыре года. Вынужденный перерыв был связан с пандемией, а также уходом Елизаветы II.

Британка Клэр Листер, завоевавшая в этом году титул чемпионки по гримасничанью среди женщин, взяла его в седьмой раз.

«Это один из тех случаев, когда я так волнуюсь, что сердце колотится. Но сейчас я очень счастлива», — поделилась впечатлениями победительница.

Ранее в Британии собака сбежала от хозяев, победила на конкурсе и вернулась домой.