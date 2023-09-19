Россиянам объяснили, кому нужно поторопиться с вакцинацией от COVID-19

Несмотря на то, что пока Роспотребнадзор не давал указаний о проведении массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, есть рекомендации поставить прививки людям из групп риска. В их числе – пожилые и люди с хроническими заболеваниями, напомнил в беседе с НСН заведующий спецотделением по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В сентябре традиционно наблюдается рост всех сезонных инфекций, отметил Покровский. Ситуацию с эпидемиологической обстановкой контролирует Роспотребнадзор.

«Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остается следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов», – отметил эксперт.

На сегодня пока нет данных о том, что новый штамм ковида «пирола» более опасен, чем остальные, добавил эпидемиолог. Зарегистрирован он сегодня более чем в десяти странах, в том числе в Швеции, США, Дании, Израиле и других.

По словам Покровского, «пирола» – это разновидность «омикрона». «В последнее время появилось несколько таких штаммов, которым приписывали повышенную заразность, но пока нет данных, что заболеваемость различными штаммами «омикрона» протекает как-то тяжелее», – пояснил он.

Напомним, в Роспотребнадзоре накануне сообщили, что в России пока нет ни одного подтвержденного заражения новым штаммом ковида «пирола».

Иммунолог ранее призвал россиян заранее подготовиться к эпидсезону: привиться и начать принимать витамины.