В Карелии две девочки избили свою сверстницу на городском стадионе

В Карелии девочки-подростки избили свою сверстницу на городском стадионе и попали на видео, которое 16 сентября опубликовал Telegram-канал »Пудож | Интересное | Карелия». Проверку после этой публикации начали в прокуратуре республики.

Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего 12 сентября в Пудоже. По имеющимся данным, конфликт между нападавшими и пострадавшей произошел на личной почве. В результате жестокого нападения, во время которого злоумышленницы ногами и руками били лежащую на земле ровесницу, последняя получила телесные повреждения. В настоящее время она находится на стационарном лечении в больнице.

«Правоохранительными органами по указанному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на личный контроль прокурора района», — говорится в заявлении.

Местные жители активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Так портал «Губерния Daily» заметил, что в комментариях к одному из таких постов отметилась одна из нападавших. Девушка заявила, что не чувствует себя виноватой, а также стала угрожать взрослым, оставивших замечания в ее адрес.

«Она сама виновата, с ней не один раз разговаривали она не понимает, кливита тоже статья Зачем придумывать и рассказывать всему городу? Вам бы было приятно? А кому то не приятно это слышать, и она не отрицает не чего. Так что за дело получила Правокатор драки… Не собираюсь задумываться о своем поведении, я правильно и сделала, я сама себя воспитала, сама сделала такой жестокой, я подумаю взять себя в руки или нет, я еще раз говорю она сама виновата, — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены — «Газета.Ru»).

Как отмечается, все участницы конфликта растут в неблагополучных семьях, причем одна из школьниц в настоящее время живет в приюте.

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