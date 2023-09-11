Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один из пострадавших при нападении в школе в ростовском хуторе госпитализирован

РИА Новости: один из раненных школьником в Красном Десанте госпитализирован

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Мужчина, который пострадал при нападении девятиклассника с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу», — сказал источник агентства.

Он также рассказал, что пострадавшие учительница и вахтерша получили порезы рук, они от госпитализации отказались.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний подросток, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в школу в хуторе.

Как писал Telegram-канал Mash, охрана школы в Красном Десанте нажимала тревожную кнопку, но она не сработала. По информации канала, нападавшего обезвредили родственники других школьников.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях