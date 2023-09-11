Один из пострадавших при нападении в школе в ростовском хуторе госпитализирован

Мужчина, который пострадал при нападении девятиклассника с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, госпитализирован с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу», — сказал источник агентства.

Он также рассказал, что пострадавшие учительница и вахтерша получили порезы рук, они от госпитализации отказались.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний подросток, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в школу в хуторе.

Как писал Telegram-канал Mash, охрана школы в Красном Десанте нажимала тревожную кнопку, но она не сработала. По информации канала, нападавшего обезвредили родственники других школьников.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.