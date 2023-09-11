Мужчина попал в реанимацию с ожогами из-за взрыва зажигалки

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина оказался в реанимации после попытки прикурить. Об этом сообщает «Фонтанка».

54-летний мужчина с ожогами живота, шеи, груди и левой кисти был доставлен в отделение реанимации НИИ им. Джанелидзе. Пострадавший объяснил, что пытался прикурить сигарету, когда у него возле лица взорвалась зажигалка, пациент получил ожог 20% тела.

За состоянием петербуржца наблюдают врачи. Медицинская помощь понадобилась и жителю Липецка, который 4 сентября пострадал от взрыва казана с кипящим борщом, с ожогами второй и третьей степени мужчина был госпитализирован.

Ранее в Петербурге молодой человек заказал посылку с петардой и лишился пальца.