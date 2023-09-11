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Baza: парня с ножом задержали родители учеников школы в Ростовской области

Baza: парня с ножом в школе в Ростовской области задержали родители учеников

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Телеграм-канал «Baza»

Подростка, напавшего с ножом на взрослых в школе в Ростовской области, задержали родители учеников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, самые тяжелые ранения получил один из мужчин по фамилии Козыренко. У него пять ножевых ранений. Он привел внучку в первый класс. Козыренко доставлен в Таганрогскую больницу.

«Ранения получила вахтер Лариса Шаховая и учительница Юлия Науменко — у них порезы рук. У самого парня также порезаны руки», — говорится в сообщении.

О нападении ученика девятого класса с ножом в школе в Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в 7:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Подросток скрывал свое лицо за маской и при попытке войти в школу ранил четверых.

По словам Голубева, мальчик страдает психическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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