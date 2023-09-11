Глава Роспотребнадзора дала прогноз по заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в РФ прогнозируется средней интенсивности в текущем сезоне, ближе к концу 2023 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах VIII Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Мы видим в этом году более ранее начало... мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь»,— уточнила глава российского ведомства.

Также глава Роспотребнадзора призвала соотечественников привиться против гриппа. К сегодняшнему дню порядка 45% от требуемого объема вакцин уже поставлено в российские регионы, заключила она.

До этого врач Ольга Бегашева подчеркивала, что для профилактики ОРВИ нужно соблюдать санитарные нормы. По ее словам, важно повышать общую стойкость организма к простудным заболеваниям, регулярно занимаясь спортом, закаляясь и добавляя в рацион больше витаминов.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.