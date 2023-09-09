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Россияне после землетрясения в Марокко в генконсульство РФ не обращались

Прохоров: обращений россиян в консульство после землетрясения в Марокко не было

Генеральный консул России в Касабланке Олег Прохоров сообщил ТАСС, что в генеральное консульство Российской Федерации в Касабланке не поступало обращений от граждан РФ в связи с землетрясением, которое произошло минувшей ночью в Марокко.

«На 10:00 утра (12:00 мск) утра обращений от российских граждан — туристов и тех, кто постоянно проживает в королевстве, — в связи с произошедшим землетрясением не поступало», — отметил он.

Он также сообщил, что сведения о пострадавших россиянах отсутствуют.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию», — добавил дипломат.

До этого россиянка София (имя изменено), которая находится в городе Марракеш, заявляла, что жители Марокко ожидают новых подземных толчков после ночного землетрясения.

Еще одна россиянка, которая также находится в Марракеше, сказала «Газете.Ru», что на улицах города в эту ночь было много спасателей.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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