Путин приехал на церемонию открытия трассы от Москвы до Арзамаса

Президент России Владимир Путин приехал в Нижегородскую область на церемонию открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, сообщает РИА Новости.

Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса представляет собой 415 километров автомобильной дороги первой технической категории. Он связывает четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Сегодня проходит церемония открытия 308 километров, по 107 километрам с прошлого года уже идет движение транспорта.

Открытие всей трассы протяженностью 810 километров со скоростным режимом 110 километров в час запланировано на конец 2023 года. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов.

До этого Путин анонсировал предстоящие переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко по поводу создания высокоскоростной магистрали между столицами двух государств — Москвой и Минском.

Ранее Россия и Иран договорились о совместном строительстве ж/д Решт-Астара, участка коридора «Север-Юг».