Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин приехал на церемонию открытия трассы от Москвы до Арзамаса

Путин посетил церемонию открытия трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

Президент России Владимир Путин приехал в Нижегородскую область на церемонию открытия участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, сообщает РИА Новости.

Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса представляет собой 415 километров автомобильной дороги первой технической категории. Он связывает четыре региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Сегодня проходит церемония открытия 308 километров, по 107 километрам с прошлого года уже идет движение транспорта.

Открытие всей трассы протяженностью 810 километров со скоростным режимом 110 километров в час запланировано на конец 2023 года. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов.

До этого Путин анонсировал предстоящие переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко по поводу создания высокоскоростной магистрали между столицами двух государств — Москвой и Минском.

Ранее Россия и Иран договорились о совместном строительстве ж/д Решт-Астара, участка коридора «Север-Юг».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях