На курортах Испании на отдыхающих нападают безобидные рыбы

В Испании более 15 отдыхающих на морских курортах обратились за медицинской помощью после укусов рыб, которые ранее считались безобидными. Об этом сообщает издание Informacion.es.

Информация об агрессии со стороны рыб вида «чернохвостая облада», поступали из расположенных на побережье городов Аликанте, Бенидром и других. Морская рыба нападает на отдыхающих с большим количеством родинок, бородавок, а также небольшими ранами на коже. Чаще всего объектом, привлекающим чернохвостых облад, становятся пожилые люди.

Как объяснили ученые из Университета Аликанте, такое нетипичное поведение рыб связано с высокой температурой воды, которая держится на уровне 28-30 градусов тепла. У рыб повышается метаболизм и им требуется больше еды. Морские обитатели начинают держаться ближе к берегу, и кусать отдыхающих, рассматривая их в качестве лакомой и доступной пищи.

Как выяснило издания, укусы рыб могут быть неприятными, но большой опасности они не несут. После нападения на коже остаются следы зубов и небольшие ранки.

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