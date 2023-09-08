ФСБ поймала в Калининграде украинца, шпионившего в пользу Польши

Сотрудники регионального управления ФСБ по Калининградской области совместно с пограничниками выявили гражданина Украины, который прибыл в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что украинец 1996 года рождения предупрежден о недопустимости шпионажа на территории РФ. В ФСБ указали, что в ближайшее время он будет выдворен за пределы Российской Федерации с последующим запретом въезда на значительный срок.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Отмечалось, что девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также обвиняемая отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

7 сентября сообщалось, что жителя Хабаровского края обвинили в госизмене из-за переводов денег Вооруженным силам Украины. УФСБ по региону заявило, что мужчина планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.