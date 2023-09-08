Володин проголосовал с помощью терминала для электронного голосования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает «Москва 24».

«Председатель Госдумы отдал свой голос на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что спикер Госдумы проголосовал с помощью установленного на участке терминала для электронного голосования (ТЭГ), ставшего одним из нововведений выборов в этом году.

Отметим, что в 2023 году голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 в течение всех дней, в это же время можно голосовать онлайн.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве началось голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в России 8 сентября начинаются выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии более 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пойдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.