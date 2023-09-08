Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Володин проголосовал с помощью терминала для электронного голосования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает «Москва 24».

«Председатель Госдумы отдал свой голос на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что спикер Госдумы проголосовал с помощью установленного на участке терминала для электронного голосования (ТЭГ), ставшего одним из нововведений выборов в этом году.

Отметим, что в 2023 году голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 в течение всех дней, в это же время можно голосовать онлайн.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве началось голосование на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в России 8 сентября начинаются выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии более 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пойдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях