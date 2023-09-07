В Сочи мужчину обвиняют в нападении его бойцовских собак на пожилую женщину

Следователи Сочи обратили внимание на хозяина бойцовских собак, которые напали на женщину с маленьким псом. Об этом сообщает СК РФ.

По данным правоохранителей, пожилая женщина подверглась нападению животных, когда вышла на прогулку со своим питомцем. После инцидента россиянку госпитализировали.

По словам сына пострадавшей, хозяин агрессивных собак намеренно натравил их на его мать, так как испытывал неприязнь к женщине.

После инцидента СК РФ по Краснодарскому краю возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о причинении вреда по неосторожности. На данный момент правоохранители разыскивают предполагаемого злоумышленника.

Ранее в Новой Москве собаки напали на женщину в хиджабе.