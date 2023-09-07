Минцифры планирует подключить более 2,5 тыс. базовых станций в новых регионах

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до конца 2023 года ведомство планирует подключить более 2,5 тысяч базовых станций в новых регионах России. Его словам в ходе совещания о реализации народной программы партии «Единая Россия» в новых регионах передает ТАСС.

«До конца этого года должны сделать 2 тыс. 558 базовых станций», — сказал Шадаев.

Министр уточнил, что по состоянию на 4 сентября в новых регионах было развернуто более 1,8 тыс. базовых станций. Ожидается, что до 1 марта 2024 года будет установлено более 2,7 тыс. базовых станций.

До этого Шадаев заявил, что министерство запустило портал «Я в России» на базе Госуслуг для жителей новых регионов России.

5 сентября агентство РИА Новости сообщало, что на стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России обсуждалось возможное размещение вышек сотовой связи вдоль дорог, ведущих к ключевым туристическим местам. Целью такого размещения является обеспечение качественной связи во время путешествий и на местах остановок туристов. Предложено использовать средства из государственного бюджета для финансирования таких проектов.

Ранее Минцифры отказалось от лицензий на пейджинговую связь.