Мужчина облил кислотой бывшую возлюбленную на почве ревности

В Усть-Лабинскую ЦРБ доставлена молодая жительница станицы Ладожской, ее облили кислотой. В совершении преступления подозревают бывшего возлюбленного пострадавшей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У 21-летней девушки диагностирован химический ожог тела, сотрудникам полиции удалось установить, что серную кислоту на нее выплеснул бывший возлюбленный, ранее неоднократно судимый житель Иркутской области. Мужчину удалось задержать, он признался, что совершил преступление на почве ревности.

По сообщениям местных СМИ девушка получила 30% химического ожога тела, повреждения получили голова, шея, грудь, верхние конечности и лицо, пострадавшая потеряла зрение, она находится в тяжелом состоянии в реанимации, решается вопрос о транспортировке ее в Краснодарскую краевую клиническую больницу.

Пациентка рассказала медикам, что мужчина неоднократно угрожал ей расправой, она обращалась в полицию, но там, якобы, на сигналы не реагировали.

Ранее в Самарской области муж облил жену серной кислотой по пути в ЗАГС за разводом.