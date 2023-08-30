Московский аэропорт Шереметьево возобновил работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы.

В настоящее время ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Часть самолетов были перенаправлены в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово второй раз за ночь объявлен режим «Ковер». Аэропорты Шереметьево и Жуковский также закрыли прием и отправку воздушных судов. Часть самолетов направлены в зону ожидания.

План «Ковер» также был объявлен в Тульской области, в Рязани, в части Московской области (среди них — Серпухов и Коломна), а также в части Калужской области (Калуга и Обнинск).

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал об атаке беспилотников на аэропорт Пскова.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.