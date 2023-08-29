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Под Воронежем мужчину и женщину госпитализировали из очага с сибирской язвой

Из очага с сибирской язвой в Воронежской области госпитализировали двух человек

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Shutterstock

Заразившегося сибирской язвой мужчину и его сестру госпитализировали из очага заболевания в Воронежской области. Об этом РИА Новости на условиях анонимности рассказал представитель областного департамента здравоохранения.

«В инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8 проходят лечение два пациента», — заявил он.

По информации источника, медики оценивают состояние здоровья мужчины как средней степени тяжести с положительной динамикой, анализы сестры не подтвердили наличие у нее заболевания, однако женщина жалуется на высокую температуру и сейчас находится под наблюдением врачей.

«У женщины нет клинических проявлений болезни. Она в удовлетворительном состоянии», — говорится в материале.

Согласно данным управления ветеринарии Воронежской области, мужчина, у которого обнаружили сибирскую язву, ранее продал мясо зараженной коровы неизвестным людям. Личности покупателей уже установлены, их ищут.

22 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регион был выявлен новый очаг сибирской язвы, он находится в холодильных камерах нежилого помещения в Воронеже. Также Гусев своим указом ввел карантин и режим чрезвычайной ситуации.
по сибирской язве до 23 октября текущего года на территории Панинского района Воронежа.

Ранее в Туве четверо зараженных сибирской язвой сбежали из больницы.

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