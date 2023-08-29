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На границе Белоруссии и Украины произошли взрывы

УНИАН: на границе Украины и Белоруссии взорвался железнодорожный мост

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Gleb Garanich/Reuters

На границе Белоруссии и Украины, по предварительным данным, был взорван железнодорожный мост. Об этом сообщил украинский Telegram-канал УНИАН.

По информации издания, инцидент произошел в 800 метрах от станции «Словечно» в районе 3.30 ночи 29 августа.

Предположительно, ударившая рядом молния могла привести к детонации противотанковых мин ТМ-62.

На размещенных в сети кадрах демонстрируется разрушенное железнодорожное полотно в сторону Украины и Белоруссии.

Помимо того, взрывы могли привести к повреждению опор моста. Подробности по обстановке на мосту и примерных сроках устранения повреждений пока не приведены.

До этого RT опубликовал видео взрыва на атакованном ВСУ Чонгарском мосту.

Также в июле СБУ признала ответственность за подрыв на Крымском мосту осенью 2022 года. На переправе взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два пролета дороги.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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