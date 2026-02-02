Размер шрифта
В Россию по немецкой программе для беженцев вернулись более 1300 человек

Stern: более 1300 россиян в 2025 году вернулись из Германии в Россию
Global Look Press

В прошлом году в Германии 1334 человека воспользовались программой по возвращению на Родину при поддержке правительства, — они отправились в Россию. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на данные Федерального управления по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Программа REAG/GARP предполагает, что германское правительство покроет расходы приезжего на перелет и предоставит разовую выплату в размере €1000 на взрослого и €500 для детей для возвращения в страну гражданства. При этом на сайте программы говорится, что ее действие не распространяется на украинских граждан из-за продолжающегося конфликта в их стране.

В 2024 году от 40 до 45% граждан Российской Федерации, которые приняли решение ухать из страны на фоне начавшейся военной операции на Украине, вернулись на Родину, рассказал глава московской фирмы Finion Вячеслав Картамышев.

Президент России Владимир Путин летом 2023 года заявил, что, по предварительным подсчетам, половина уехавших российских граждан вернулась обратно, и этот процесс продолжается.

Ранее на Украине назвали число уехавших за границу граждан после 2022 года.
 
