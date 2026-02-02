Гусли станут национальным музыкальным инструментом

Гусли признают российским национальным инструментом на конкурсе «Ристалище гусляров России». Об этом сообщил ТАСС председатель оргкомитета конкурса Кирилл Богомилов.

Как отметил Богомилов, гусли впервые получат национальный статус при поддержке Министерства культуры и Госдумы. 7 февраля будет подписан меморандум о признании гуслей национальным инструментом.

«Признание гуслей национальным инструментом поможет развивать жанровую особенность нашей музыки в продвижении не только среди ценителей гуслей, коих весьма много оказалось в нашей стране, но и для всех остальных. Гусли помогут сделать уникальным жанровую особенность нашей музыкальной культуры и раскрыть ее на новой высоте», — поделился Богомилов.

Председатель оргкомитета конкурса назвал признание гуслей национальным инструментом своего рода актом культурной суверенности. Богомилов уверен, гусли настраивают человека на любовь к Родине и Отечеству, на бережное отношение к своим корням и духовным ценностям.

