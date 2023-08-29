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В Москве мошенники придумали схему обмана со страховыми выплатами и получили срок

В Москве осудили юристов за аферы со страховыми выплатами на 100 млн рублей

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Москве суд вынес приговор аферистам, которых обвиняли в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

По версии следствия, с сентября 2014-го по июнь 2019 года мошенники убеждали пострадавших в ДТП, что специалисты якобы занижали сумму ущерба от аварий.

После этого клиенты юристов заключали договор уступки прав с подконтрольными злоумышленникам лицами. Те в свою очередь инициировали «претензии в страховые компании и исковые заявления в суды с приложенными поддельными документами, обосновывающими взыскание денежных средств по страховым случаям». В результате мошенники подделывали подписи и похищали деньги страховых компаний.

В суде признали аферистов виновными. Они получили срок от пяти до 12 лет колонии. Более того, каждого из мошенников обязали выплатить штраф, сумма которого составляет от 250 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее в Москве мошенники украли 12 миллионов рублей у сотрудника института ядерных исследований РАН.

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