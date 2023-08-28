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На ВДНХ загорелась крыша здания

Пожар произошел на крыше административного здания ВДНХ в Москве

Крупное возгорание произошло на кровле здания на ВДНХ в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно, загорелось административное здание. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Позднее источник сообщил, что пожар ликвидирован.

ТАСС в свою очередь сообщил, что площадь пожара составила 10 кв. м.

Пожарные прибыли на место по повышенному рангу сложности, но он был понижен после разведки, уточнили в агентстве.

25 августа в подмосковном Красногорске вспыхнул пожар в ангаре. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В начале августа пожар возник в столичном Измайловском парке. Уточнялось, что возгорание произошло в кафе.

1 августа пожарные приехали на вызов на завод счетно-аналитических машин в Москве. Из здания эвакуировали 40 человек. Возгорание произошло в подвале, но по вентиляции дым поднялся до шестого этажа.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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