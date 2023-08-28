Таможня исключила ажиотажный вывоз китайцами соли из Приморья

Соль в багаже у туристов, уезжающих из Приморского края, встречается редко, заявили РБК в пресс-службе Уссурийской таможни.

«Ажиотажа никакого нет. Соль — это обычный товар, и она идет обычным порядком. В багаже у туристов соль встречается крайне редко, мы даже не ведем такой статистики», — рассказали в пресс-службе.

Так представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения о том, что жители КНР начали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1».

Снизить воздействие на организм радиации способен йод, который содержится в том числе в соли. Прием препаратов с содержанием йода является одной из мер профилактики в случае радиационной аварии. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), йода, который содержится в поваренной соли, недостаточно для защиты от радиации.

В конце августа в Уссурийской таможне отмечали, что раньше китайцы не вывозили в своем багаже соль.

24 августа компания Tokio Electric Power (TEPCO) начала сброс первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». АЭС была разрушена во время землетрясения в марте 2011 года.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова описала потенциальные риски из-за сброса воды с японской АЭС.