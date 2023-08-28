Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таможня исключила ажиотажный вывоз китайцами соли из Приморья

В ФТС исключили активный спрос китайцев на соль после сброса воды с японской АЭС

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Соль в багаже у туристов, уезжающих из Приморского края, встречается редко, заявили РБК в пресс-службе Уссурийской таможни.

«Ажиотажа никакого нет. Соль — это обычный товар, и она идет обычным порядком. В багаже у туристов соль встречается крайне редко, мы даже не ведем такой статистики», — рассказали в пресс-службе.

Так представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения о том, что жители КНР начали вывозить соль из Приморья из-за сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1».

Снизить воздействие на организм радиации способен йод, который содержится в том числе в соли. Прием препаратов с содержанием йода является одной из мер профилактики в случае радиационной аварии. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), йода, который содержится в поваренной соли, недостаточно для защиты от радиации.

В конце августа в Уссурийской таможне отмечали, что раньше китайцы не вывозили в своем багаже соль.

24 августа компания Tokio Electric Power (TEPCO) начала сброс первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». АЭС была разрушена во время землетрясения в марте 2011 года.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова описала потенциальные риски из-за сброса воды с японской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях