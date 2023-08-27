В Пятигорске локализовали крупный пожар на рынке

В городе Пятигорске Ставропольского края локализовали пожар в магазине постельного белья на рынке Лира на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Предгорный муниципальный округ, 501 км федеральной автодороги «Кавказ», пожар по рангу №3 локализован на площади 1000 м кв.», – сообщило ведомство.

Для тушения пожара были задействованы 73 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС России 45 человек и 14 единиц техники.

До этого сообщалось, что в магазине постельного белья на рынке «Лира» в Пятигорске произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале заявил, что возгорание произошло на втором этаже. Одному из пожарных стало плохо. Предположительная причина — тепловой удар. По словам главы округа, его сразу же увезла скорая.

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