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В Москве рядом с детской площадкой обнаружили гранату

«360»: похожий на гранату предмет обнаружили около детской площадки в Москве

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Телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»

В Москве около детской площадки обнаружили предмет зеленого цвета, который похож на гранату. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на источник.

Уточняется, что предмет нашли во дворе дома 32, корпус 1 на Сколковском шоссе.

По словам источника, прибывшие на место экстренные службы убедились, что похожий на гранату предмет является игрушкой.

Накануне две жительницы Москвы заметили на газоне в Петровско-Разумовском проезде подозрительный предмет, напоминающий гранату. После этого они сразу вызвали полицию. Отмечалось, что оперативные службы осмотрели находку и установили, что это очень потрепанная резиновая вагина.

До этого стало известно, что столичные правоохранители задержали мужчину, который бросил страйкбольную гранату в машину около «Москва-Сити».

2 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявлял, что предмет, похожий на гранату, обнаружил сотрудник охраны детсада № 24 Пятигорска при осмотре территории.

Ранее в Иркутске во время ремонтных работ на крыше дома нашли гранату.

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