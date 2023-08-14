В Белгороде при атаке украинского БПЛА пострадала девочка

Десятилетняя девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на Белгород, которая произошла 13 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что накануне дрон врезался в фасад многоквартирного жилого дома на улице Есенина. После столкновения произошел взрыв, из-за которого пострадал ребенок, во время инцидента гулявший под окнами здания.

«К сожалению, есть пострадавшая — 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы», — уточнил Гладков.

В сообщении указано, что в больницу ребенка привезли родители. По словам главы региона, врачи оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное и в настоящее время оказывают девочке всю необходимую помощь.

Также губернатор сообщил, что из-за взрыва в пяти квартирах были выбиты окна и сломаны кондиционеры. Кроме того, повреждения получили 16 автомобилей и одно хозяйственное строение.

Между тем информацию о пострадавшей в интервью РИА Новости подтвердил и.о. главного врача детской областной больницы Андрей Тулинов. Он отметил, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести и в ближайшее время ее прооперируют.

Ранее первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков пообещал устранить последствия атаки к концу текущей неделе. Как он заявил, поврежденный дом восстановят до 20 августа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.